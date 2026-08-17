Pela quarta vez em plenário após ter sido sobrestado ou retirado da pauta em três ocasiões anteriores, o Projeto de Lei (PL) que altera o organograma da Prefeitura de Bauru voltou ao debate nesta segunda-feira, mas acabou sendo sobrestado novamente. De autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD), o “PL do Organograma” dispõe sobre a Organização Administrativa da Prefeitura, propondo novos ajustes na estrutura administrativa implantada em 2025, com alterações em competências, nomenclaturas e atribuições de cargos comissionados e funções de confiança.

Na última semana, a matéria recebeu 11 emendas de autoria de vereadores, que passaram pela análise do relator do tema na Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador André Maldonado (PP). Enquanto sete delas seguiram para normal tramitação, quatro emendas aditivas apresentadas pelo vereador Pastor Bira (Podemos) foram consideradas inconstitucionais por vício de iniciativa - ou seja, procuravam disciplinar tópicos de responsabilidade de outro Poder.

Os temas contidos nas quatro emendas, que acabaram sendo retiradas por Bira, foram contemplados em uma mensagem modificativa enviada pelo Poder Executivo na manhã desta segunda-feira (17).