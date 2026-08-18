Cinco municípios da região de Bauru recebem o Sebrae Móvel durante a última semana de agosto. O “escritório sobre rodas” do Sebrae-SP estacionará em Avaí, Ubirajara, Agudos, Cafelândia e Duartina no período de 24 a 28 de agosto, oferecendo atendimento gratuito e personalizado a empreendedores e pessoas que desejam abrir ou melhorar seus negócios. A iniciativa busca aproximar os serviços do Sebrae-SP dos pequenos negócios, com orientações para quem quer se formalizar, aprimorar a gestão e encontrar caminhos para crescer.
O Sebrae Móvel é um espaço moderno e estruturado para aproximar os especialistas do Sebrae-SP dos empreendedores e facilitar o acesso a informações para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Durante os atendimentos, os interessados podem esclarecer dúvidas e receber orientações personalizadas sobre gestão, formalização, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento, estratégias de crescimento e outros temas importantes para quem empreende ou pretende abrir uma empresa.
Adaptado para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência (PcD), o veículo é equipado com computadores, acesso à internet, ar-condicionado e materiais informativos. O espaço itinerante oferece conforto e comodidade para quem busca atendimento individualizado e acesso aos serviços do Sebrae-SP. As ações são realizadas em parceria com as prefeituras dos municípios e os atendimentos são gratuitos, sem necessidade de agendamento prévio.
“As ações do Sebrae Móvel ocorrem durante todo o ano em diferentes municípios do Estado. Temos a preocupação de estar cada vez mais próximos dos empreendedores, levando estrutura e atendimento para onde os pequenos negócios estão e facilitando o acesso às soluções do Sebrae-SP. Nosso objetivo é ouvir as necessidades de cada região e oferecer orientações práticas que contribuam para o desenvolvimento dos negócios. É o escritório sobre rodas do Sebrae-SP indo ao encontro do empreendedor”, afirma Fausto Andrade, analista de negócios do Sebrae-SP e gestor do Sebrae Móvel no Escritório Regional de Bauru.
Cronograma
Avaí
Data: 24 de agosto, das 10h às 16h
Local: Praça Major Gasparino de Quadros s/n, em frente a Paróquia São Sebastião
Ubirajara
Data: 25 de agosto, das 10h às 16h
Local: Praça Porcino Antônio de Lima, 425, Centro
Agudos
Data: 26 de agosto, das 9h às 16h, no Distrito de Domélia
Local: rua Dom Pedro l, ao lado do posto de saúde Ednea Maria Venturini Delazari
Cafelândia
Data: 27 de agosto, das 10h às 16h
Local: Praça Beraldo Arruda, em frente ao Espaço Cultural, no Centro
Duartina
Data: 28 de agosto, das 10h às 16h
Local: rua Domiciano Aredes, 280-368, Praça da Barca, em frente à Igreja Matriz