Cinco municípios da região de Bauru recebem o Sebrae Móvel durante a última semana de agosto. O “escritório sobre rodas” do Sebrae-SP estacionará em Avaí, Ubirajara, Agudos, Cafelândia e Duartina no período de 24 a 28 de agosto, oferecendo atendimento gratuito e personalizado a empreendedores e pessoas que desejam abrir ou melhorar seus negócios. A iniciativa busca aproximar os serviços do Sebrae-SP dos pequenos negócios, com orientações para quem quer se formalizar, aprimorar a gestão e encontrar caminhos para crescer.

O Sebrae Móvel é um espaço moderno e estruturado para aproximar os especialistas do Sebrae-SP dos empreendedores e facilitar o acesso a informações para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Durante os atendimentos, os interessados podem esclarecer dúvidas e receber orientações personalizadas sobre gestão, formalização, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento, estratégias de crescimento e outros temas importantes para quem empreende ou pretende abrir uma empresa.

Adaptado para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência (PcD), o veículo é equipado com computadores, acesso à internet, ar-condicionado e materiais informativos. O espaço itinerante oferece conforto e comodidade para quem busca atendimento individualizado e acesso aos serviços do Sebrae-SP. As ações são realizadas em parceria com as prefeituras dos municípios e os atendimentos são gratuitos, sem necessidade de agendamento prévio.