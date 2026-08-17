Representantes da Prefeitura de Bauru e da concessionária Rumo, que gerencia a linha férrea que corta o município, se reuniram nesta segunda-feira (17) para discutir a retirada dos vagões abandonados, a maior parte na região central de Bauru. Os vagões estão sem utilização há muitos anos e não têm condições de aproveitamento para transporte de carga. Ao todo, estão previstos o corte e retirada da sucata proveniente de 328 vagões, a partir de setembro.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já autorizaram a remoção de 213 vagões, e a Rumo aguarda autorização para a retirada de outros 115 vagões.

Segundo o Executivo, o serviço vai trazer impactos positivos ao município, com a limpeza da linha férrea no entorno da antiga Estação Ferroviária, reduzindo o risco de proliferação de animais, e aumentando a segurança para a população.