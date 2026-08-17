O Esporte Clube Noroeste iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Comercial de Ribeirão Preto, válida pela última rodada da Copa Paulista Rivalo 2026. O confronto acontece neste sábado (22), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Em um compromisso fundamental para as pretensões do Alvirrubro no torneio, o Noroeste entra em campo em busca da classificação para a segunda fase e espera contar com o apoio da torcida para fazer a diferença no Alfredão.

Para ampliar a presença dos noroestinos e fortalecer o incentivo à equipe, o clube mantém a promoção “Todos Pagam Meia” nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Nestes dois setores, todos os torcedores pagam apenas R$ 40,00 pelo ingresso, independentemente de possuírem ou não o benefício da meia-entrada previsto em lei.