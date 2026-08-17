O Esporte Clube Noroeste iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Comercial de Ribeirão Preto, válida pela última rodada da Copa Paulista Rivalo 2026. O confronto acontece neste sábado (22), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.
Em um compromisso fundamental para as pretensões do Alvirrubro no torneio, o Noroeste entra em campo em busca da classificação para a segunda fase e espera contar com o apoio da torcida para fazer a diferença no Alfredão.
Para ampliar a presença dos noroestinos e fortalecer o incentivo à equipe, o clube mantém a promoção “Todos Pagam Meia” nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Nestes dois setores, todos os torcedores pagam apenas R$ 40,00 pelo ingresso, independentemente de possuírem ou não o benefício da meia-entrada previsto em lei.
Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial de vendas, que é o https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home, ou presencialmente, na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, em horário comercial.
Na Arquibancada Central, os valores permanecem em R$ 100,00 para inteira e R$ 50,00 para meia-entrada. Já na Cadeira Coberta, os ingressos custam R$ 200,00 a inteira e R$ 100,00 a meia-entrada. Para os torcedores visitantes, os valores são de R$ 80,00 para inteira e R$ 40,00 para meia-entrada.
O Noroeste reforça o chamado à torcida alvirrubra para estar presente no Alfredo de Castilho neste momento importante da temporada. Na rodada que encerra a primeira fase da Copa Paulista Rivalo 2026, o Norusca terá pela frente um duelo determinante e busca, ao lado de seus torcedores, garantir a vaga na próxima etapa da competição.