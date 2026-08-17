17 de agosto de 2026
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AÇÃO DO SIG/CPJ

Bauru: Polícia Civil flagra tráfico de drogas perto de 'sucatão'

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Com o suspeito, e em um esconderijo identificado pelas equipes, foram localizados 246 pinos com cocaína e 24 porções de crack
Com o suspeito, e em um esconderijo identificado pelas equipes, foram localizados 246 pinos com cocaína e 24 porções de crack

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, na tarde desta segunda-feira (17), quando vendia drogas nas proximidades de um "sucatão" na Vila Industrial. Com o suspeito, e em um esconderijo identificado pelas equipes, foram localizados 246 pinos com cocaína e 24 porções de crack.

O flagrante ocorreu quando os policiais civis faziam diligências com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão preventiva contra investigados pelos crimes de receptação qualificada e de tráfico. Nas proximidades de um comércio de sucata, as equipes visualizaram um homem em atividade intensa de tráfico, além de um local utilizado por ele como depósito das porções de entorpecentes.

O suspeito e um usuário foram abordados e conduzidos à sede da CPJ. Com o primeiro, foram encontrados onze pinos com cocaína, três pedras de crack e dinheiro. No esconderijo, em um monte de terra e entulhos, foram localizados mais pinos com cocaína e crack. O homem de 41 anos foi autuado por tráfico e teve sua prisão preventiva solicitada à Justiça. O segundo foi ouvido e liberado.

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