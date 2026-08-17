Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, na tarde desta segunda-feira (17), quando vendia drogas nas proximidades de um "sucatão" na Vila Industrial. Com o suspeito, e em um esconderijo identificado pelas equipes, foram localizados 246 pinos com cocaína e 24 porções de crack.

O flagrante ocorreu quando os policiais civis faziam diligências com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão preventiva contra investigados pelos crimes de receptação qualificada e de tráfico. Nas proximidades de um comércio de sucata, as equipes visualizaram um homem em atividade intensa de tráfico, além de um local utilizado por ele como depósito das porções de entorpecentes.

O suspeito e um usuário foram abordados e conduzidos à sede da CPJ. Com o primeiro, foram encontrados onze pinos com cocaína, três pedras de crack e dinheiro. No esconderijo, em um monte de terra e entulhos, foram localizados mais pinos com cocaína e crack. O homem de 41 anos foi autuado por tráfico e teve sua prisão preventiva solicitada à Justiça. O segundo foi ouvido e liberado.