O vereador Márcio Teixeira (PL) acionou órgãos de controle para questionar pontos do edital da Parceria Público-Privada (PPP) para a gestão de resíduos sólidos de Bauru, a chamada PPP do Lixo. As medidas foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), ao Ministério Público Estadual (MPE) e ao Ministério Público do Trabalho (MPT), com questionamentos que envolvem desde a viabilidade econômica da concessão até os impactos sobre trabalhadores e catadores.

A principal iniciativa foi uma representação apresentada ao TCE-SP, com pedido de suspensão cautelar do processo licitatório referente ao Edital nº 344/2026. Márcio Teixeira solicita que o Tribunal suspenda imediatamente os atos do certame ou, alternativamente, impeça a etapa final de julgamento e eventual assinatura do contrato até que os questionamentos sejam esclarecidos pela Prefeitura.

Entre os pontos levantados está a ausência, segundo o vereador, de comprovação suficiente de que a concessão será economicamente mais vantajosa do que a manutenção da gestão dos resíduos pelo poder público. O documento também questiona a indefinição sobre a tecnologia que será utilizada na futura usina de tratamento de resíduos e aponta preocupação com as garantias oferecidas aos catadores vinculados à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ascam).