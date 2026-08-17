O Bauru Basket já iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o São José, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada na próxima quarta-feira (19), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão.

As entradas antecipadas estão disponíveis exclusivamente de forma online, por meio do site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são de R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para as cadeiras numeradas e R$ 90 para as cadeiras de quadra.

Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais destinados a menores de idade. Crianças de até 7 anos entram gratuitamente, sendo necessária a retirada do ingresso de cortesia pelo site antes da partida.