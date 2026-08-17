O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Segurança Pública (SSP), inicia nesta segunda-feira (17) a primeira etapa do "Não se Cale Vai à Escola". A iniciativa, que abrange Bauru, Botucatu, Jaú e Lins, leva para a rede estadual de ensino ações de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.
Nesta fase, delegadas de polícia irão a escolas de 56 municípios paulistas para conversar com estudantes do Ensino Médio, professores, gestores e demais servidores sobre como reconhecer situações de violência, buscar ajuda e acessar a rede de proteção.
Ao todo, serão 168 ações presenciais, com encontros em três escolas de cada município. Entre os assuntos abordados, estão a Lei Maria da Penha, as diferentes formas de violência contra a mulher, sinais de alerta, mecanismos de proteção, rede de apoio e canais de denúncia.
"A escola é um espaço fundamental não apenas para formar e informar, mas também para acolher e ajudar a identificar os primeiros sinais de violência", afirma a secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.
"O Não se Cale Vai à Escola fortalece essa rede ao dar ferramentas práticas a professores e estudantes para reconhecerem comportamentos abusivos, saberem exatamente como buscar apoio e promoverem a cultura do respeito desde cedo".
“A proteção das mulheres também começa pela prevenção e pela informação. Quando levamos esse debate para dentro das escolas, ajudamos os jovens a identificar comportamentos abusivos, conhecer os canais de denúncia e entender que a violência não pode ser naturalizada", completa o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
O secretário da Educação, Renato Feder, também destacou a importância da ação. "Levar informação à rede de ensino e à comunidade é o primeiro passo para prevenir e romper ciclos de violência, tornando nossas escolas e famílias espaços mais seguros e acolhedores”, declara.
"As Delegacias de Defesa da Mulher recebem diariamente relatos que mostram como o silêncio e o desconhecimento sobre os canais de proteção agravam situações de violência. O Não se Cale Vai à Escola aproxima a Polícia Civil da juventude paulista em um momento decisivo, ensinando meninas e meninos a reconhecer o abuso e a buscar ajuda”, complementa Cristiane Braga, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Municípios prioritários
Os 56 municípios que receberão as ações presenciais foram definidos a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre regiões com maior incidência de boletins de ocorrência (BOs) relacionados à violência contra a mulher.
Com duração prevista de 24 meses, o "Não se Cale Vai à Escola" integra o SP Por Todas, movimento do Governo de São Paulo que reúne políticas voltadas à proteção, saúde e autonomia das mulheres.
A iniciativa amplia a atuação preventiva do Estado ao aproximar a rede de ensino dos serviços de segurança e proteção e levar informação sobre violência de gênero para um espaço estratégico na formação de crianças, adolescentes e jovens.
SP Por Todas
São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo a rede de proteção, acolhimento e promoção da autonomia profissional e financeira em todo o estado. Informações: www.spportodas.sp.gov.br