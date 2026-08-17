O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Segurança Pública (SSP), inicia nesta segunda-feira (17) a primeira etapa do "Não se Cale Vai à Escola". A iniciativa, que abrange Bauru, Botucatu, Jaú e Lins, leva para a rede estadual de ensino ações de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

Nesta fase, delegadas de polícia irão a escolas de 56 municípios paulistas para conversar com estudantes do Ensino Médio, professores, gestores e demais servidores sobre como reconhecer situações de violência, buscar ajuda e acessar a rede de proteção.

Ao todo, serão 168 ações presenciais, com encontros em três escolas de cada município. Entre os assuntos abordados, estão a Lei Maria da Penha, as diferentes formas de violência contra a mulher, sinais de alerta, mecanismos de proteção, rede de apoio e canais de denúncia.