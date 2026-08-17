17 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 108 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 108 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de pedreiro – 1 vaga

Ajudante de Produção – 1 vaga

Ajudante geral – 16 vagas

Analista comercial – 1 vaga

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativo) – 5 vagas

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 5 vagas

Analista de Operações I – Administrativo – Pré-Judicial – 2 vagas

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente de Recursos Humanos – 1 vaga

Assistente de Suporte Técnico I – 1 vaga

Assistente Social/Serviço Social – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 2 vagas

Auxiliar de Cobrança I – 1 vaga

Auxiliar de controle de qualidade – 1 vaga

Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 2 vagas

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Auxiliar de estoque/expedição – 3 vagas

Auxiliar de laboratório – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 5 vagas

Auxiliar de manutenção – 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial – 2 vagas

Auxiliar de pesquisa viveiro – 1 vaga

Auxiliar de Produção - setor materiais – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 2 vagas

Auxiliar serviços gerais – 1 vaga

Berçarista – 1 vaga

Consultor comercial – 1 vaga

Consultor de vendas – CLT – 2 vagas

Contador – 1 vaga

Cozinheira/chefe de cozinha – 1 vaga

Doméstica – 2 vagas

Editor de vídeo – 1 vaga

Eletricista de autos – 1 vaga

Encanador – 1 vaga

Engenheiro Civil Júnior – 1 vaga

Engenheiro de Controle e Automação Industrial – 1 vaga

Especialista em obras – 1 vaga

Estágio – Direito – 2 vagas

Expedição – 1 vaga

Fiscal prevenção de perdas – 1 vaga

Gerente de estoque – 1 vaga

Gerente de unidade – 1 vaga

Manutenção de edificações – 2 vagas

Mecânico de manutenção – 1 vaga

Mecânico/técnico em refrigeração – 3 vagas

Motorista entregador – 3 vagas

Oficial de manutenção predial – 1 vaga

Operador de empilhadeira – 1 vaga

Operador loja II - caixa (PCD) – 2 vagas

Pintor predial – 1 vaga

Programador de torno CNC – 2 vagas

Psicóloga – 1 vaga

Recepcionista academia – 1 vaga

Pedreiro – 2 vagas

Serviços gerais – pátio – 1 vaga

Serviços gerais – 2 vagas

Soldador – 1 vaga

Técnico de geoprocessamento – 1 vaga

Técnico de obras – 1 vaga

Técnico de planejamento de manutenção I – 1 vaga

Técnico de saneamento – 1 vaga

Televendas – 2 vagas

TI: Especialista em Dados – 1 vaga

Vendedor (a) – 4 vagas

Vendedor/atendente – 1 vaga

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