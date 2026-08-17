A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 108 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de pedreiro – 1 vaga
Ajudante de Produção – 1 vaga
Ajudante geral – 16 vagas
Analista comercial – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativo) – 5 vagas
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 5 vagas
Analista de Operações I – Administrativo – Pré-Judicial – 2 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente de Recursos Humanos – 1 vaga
Assistente de Suporte Técnico I – 1 vaga
Assistente Social/Serviço Social – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 2 vagas
Auxiliar de Cobrança I – 1 vaga
Auxiliar de controle de qualidade – 1 vaga
Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 2 vagas
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de estoque/expedição – 3 vagas
Auxiliar de laboratório – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 5 vagas
Auxiliar de manutenção – 1 vaga
Auxiliar de manutenção predial – 2 vagas
Auxiliar de pesquisa viveiro – 1 vaga
Auxiliar de Produção - setor materiais – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar serviços gerais – 1 vaga
Berçarista – 1 vaga
Consultor comercial – 1 vaga
Consultor de vendas – CLT – 2 vagas
Contador – 1 vaga
Cozinheira/chefe de cozinha – 1 vaga
Doméstica – 2 vagas
Editor de vídeo – 1 vaga
Eletricista de autos – 1 vaga
Encanador – 1 vaga
Engenheiro Civil Júnior – 1 vaga
Engenheiro de Controle e Automação Industrial – 1 vaga
Especialista em obras – 1 vaga
Estágio – Direito – 2 vagas
Expedição – 1 vaga
Fiscal prevenção de perdas – 1 vaga
Gerente de estoque – 1 vaga
Gerente de unidade – 1 vaga
Manutenção de edificações – 2 vagas
Mecânico de manutenção – 1 vaga
Mecânico/técnico em refrigeração – 3 vagas
Motorista entregador – 3 vagas
Oficial de manutenção predial – 1 vaga
Operador de empilhadeira – 1 vaga
Operador loja II - caixa (PCD) – 2 vagas
Pintor predial – 1 vaga
Programador de torno CNC – 2 vagas
Psicóloga – 1 vaga
Recepcionista academia – 1 vaga
Pedreiro – 2 vagas
Serviços gerais – pátio – 1 vaga
Serviços gerais – 2 vagas
Soldador – 1 vaga
Técnico de geoprocessamento – 1 vaga
Técnico de obras – 1 vaga
Técnico de planejamento de manutenção I – 1 vaga
Técnico de saneamento – 1 vaga
Televendas – 2 vagas
TI: Especialista em Dados – 1 vaga
Vendedor (a) – 4 vagas
Vendedor/atendente – 1 vaga