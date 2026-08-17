Macatuba - Um homem procurado pela Justiça foi localizado pela Polícia Militar (PM), neste sábado (15), durante a Operação Cavalo de Aço, realizada em Macatuba (46 quilômetros de Bauru) com o objetivo de intensificar a fiscalização de motocicletas no município.

A abordagem ocorreu na rua Fortunato Ravanelli, no bairro Sonho Meu, após equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) suspeitar da atitude do condutor de uma moto.

Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o homem era procurado pela Justiça em razão de uma condenação pelo crime de receptação e que ainda restava 1 ano, 2 meses e 12 dias para o cumprimento da pena, em regime semiaberto.