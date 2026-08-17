17 de agosto de 2026
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ABORDADO PELA PM

Procurado é preso durante Operação Cavalo de Aço em Macatuba

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, com o apoio de uma equipe policial de Pederneiras, e permaneceu à disposição da Justiça
Homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, com o apoio de uma equipe policial de Pederneiras, e permaneceu à disposição da Justiça

Macatuba - Um homem procurado pela Justiça foi localizado pela Polícia Militar (PM), neste sábado (15), durante a Operação Cavalo de Aço, realizada em Macatuba (46 quilômetros de Bauru) com o objetivo de intensificar a fiscalização de motocicletas no município.

A abordagem ocorreu na rua Fortunato Ravanelli, no bairro Sonho Meu, após equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) suspeitar da atitude do condutor de uma moto.

Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o homem era procurado pela Justiça em razão de uma condenação pelo crime de receptação e que ainda restava 1 ano, 2 meses e 12 dias para o cumprimento da pena, em regime semiaberto.

Com o apoio das equipes de viaturas, o homem e a motocicleta foram encaminhados à Base da Polícia Militar de Macatuba. Como o condutor não possuía habilitação, o veículo foi removido por um guincho.

Posteriormente, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, com apoio de uma equipe policial de Pederneiras, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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