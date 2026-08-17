Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (16), após desrespeitar uma medida protetiva de urgência e tentar agredir a pauladas a própria mãe, uma idosa de 73 anos, na região central de Bauru. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

O fato ocorreu por volta das 22h, na rua Rubens Arruda. De acordo com o registro policial, policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores em patrulhamento pelo Centro com o objetivo de coibir roubos e furtos foram acionados via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica.

No local, a vítima relatou que o filho havia descumprido medida protetiva de urgência e tentado lhe atingir com pedaço de madeira. Após diligências, o suspeito foi localizado nas proximidades, com o objeto usado na tentativa de agressão, e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi preso em flagrante.