17 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
IGNOROU PROTETIVA

Filho é preso suspeito de tentar agredir mãe a pauladas em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Pedaço de madeira usado no crime foi apreendido
Pedaço de madeira usado no crime foi apreendido

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (16), após desrespeitar uma medida protetiva de urgência e tentar agredir a pauladas a própria mãe, uma idosa de 73 anos, na região central de Bauru. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

O fato ocorreu por volta das 22h, na rua Rubens Arruda. De acordo com o registro policial, policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores em patrulhamento pelo Centro com o objetivo de coibir roubos e furtos foram acionados via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica.

No local, a vítima relatou que o filho havia descumprido medida protetiva de urgência e tentado lhe atingir com pedaço de madeira. Após diligências, o suspeito foi localizado nas proximidades, com o objeto usado na tentativa de agressão, e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários