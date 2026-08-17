O Somos Vôlei Bauru conquistou mais três vitórias no final de semana, dessa vez, pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Invicto e líder, o projeto totaliza 39 triunfos na atual temporada.

No ginásio Raduan Trabulsi Filho (Vila Santa Luzia), as jogadoras do técnico Carlos Lenta superaram Lençóis Paulista por 2 sets a 0 (15x07/15x07), Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) por outro 2 a 0 (15x11/15x08) e Avaré por mais um 2 a 0 (15x05/15/03).

Os times entraram em quadra com suas formações das faixas etárias 68+, 58+ e 45+, respectivamente. “Quero destacar a condição física das equipes nas três categorias”, diz o treinador. “Mês de agosto tem sido bastante intenso, inclusive com viagens longas. Mesmo assim, as equipes se comportam muito bem”.