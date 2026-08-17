O Somos Vôlei Bauru conquistou mais três vitórias no final de semana, dessa vez, pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Invicto e líder, o projeto totaliza 39 triunfos na atual temporada.
No ginásio Raduan Trabulsi Filho (Vila Santa Luzia), as jogadoras do técnico Carlos Lenta superaram Lençóis Paulista por 2 sets a 0 (15x07/15x07), Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) por outro 2 a 0 (15x11/15x08) e Avaré por mais um 2 a 0 (15x05/15/03).
Os times entraram em quadra com suas formações das faixas etárias 68+, 58+ e 45+, respectivamente. “Quero destacar a condição física das equipes nas três categorias”, diz o treinador. “Mês de agosto tem sido bastante intenso, inclusive com viagens longas. Mesmo assim, as equipes se comportam muito bem”.
O próximo compromisso será sábado (22/8), com o 65+, novamente em casa, pela Liga de Bauru – torneio da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru).
Com escolinha gratuita entre seus atrativos, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre. Contatos: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.