A força da indústria e do agronegócio de Pederneiras acaba de ganhar um importante reconhecimento no cenário econômico. Um levantamento recente do Observatório Econômico, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Governo Federal, revelou que o município alcançou posições de destaque no comércio exterior entre janeiro e julho de 2026. Os números mostram que a cidade é altamente competitiva tanto em nível estadual quanto nacional, o que impacta diretamente no desenvolvimento local e na geração de empregos.

No cenário nacional, Pederneiras conquistou o 4º lugar em duas categorias importantes: a exportação de veículos para transporte de mercadorias, que movimentou US$ 149,95 milhões, e de compostos aminados de funções oxigenadas (categoria que inclui insumos essenciais como os aminoácidos, amplamente utilizados pelas indústrias farmacêutica, agrícola e alimentícia) setor químico que registrou US$ 1,93 milhões em vendas para o exterior.

Já no ranking estadual paulista, o agronegócio e o setor de maquinário pesado mostraram sua força. O município garantiu o 3º lugar na exportação de milho (US$ 9,60 milhões) e o 4º lugar na exportação de soja que atingiu a expressiva marca de US$ 325,66 milhões. Além disso, a cidade se posicionou como a 5ª maior exportadora de máquinas autopropulsoras de terraplanagem do Estado (US$ 49,96 milhões).



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