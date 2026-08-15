Um idoso de 81 anos foi agredido com uma marreta na manhã desta sexta-feira (14), dentro de uma imobiliária localizada na região central de Bauru. O suspeito da agressão, um homem de 39 anos, foi levado pela Polícia Militar à delegacia para o registro da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de agressão e encontraram o idoso no local, sendo atendido por socorristas do Samu. O homem de 39 anos também estava na imobiliária e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Segundo o relato apresentado pelo suspeito aos policiais, o idoso, que é corretor, teria ido em outras ocasiões ao estabelecimento, que pertence à esposa dele, e tido comportamentos considerados inadequados com ela. Ainda conforme o depoimento registrado no boletim, o suspeito já havia advertido o idoso para que não repetisse a conduta. Na manhã de sexta-feira, o idoso teria retornado ao local e, novamente segundo a versão do suspeito, apresentou o mesmo comportamento com a esposa dele. O homem de 39 anos afirmou ter perdido o controle e agredido o idoso com uma marreta que utilizava para assentar pisos na imobiliária.

Ainda segundo o relato, as agressões teriam atingido os braços da vítima. Em determinado momento, o idoso caiu e pode ter batido a cabeça. O suspeito também afirmou ter sido empurrado pela vítima e caído no chão. Funcionários de um lava-rápido que funciona ao lado da imobiliária presenciaram a agressão e pediram que o homem parasse. Após a intervenção, o Samu foi acionado para atender o idoso. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro e, por esse motivo, não compareceu ao plantão policial. Uma testemunha foi identificada pelos policiais, mas não compareceu ao plantão.