Uma representação protocolada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) pede a suspensão imediata da licitação da Prefeitura de Bauru para a concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O procedimento prevê uma Parceria Público-Privada (PPP) estimada em R$ 5,259 bilhões, com prazo de 30 anos. A petição foi apresentada em 16 de agosto pelo químico e ativista ambiental Ricardo Crepaldi, na condição de cidadão, e requer que o Tribunal faça o exame prévio do edital e determine a suspensão da Concorrência Pública nº 17/2026. A abertura dos envelopes está prevista para 1º de setembro, às 9h.

O contrato, segundo o edital citado na representação, prevê a execução de um amplo conjunto de serviços, entre eles coleta de resíduos domiciliares e seletiva, educação ambiental, operação de estação de transbordo, implantação e operação de Central de Tratamento de Resíduos (CTR), compostagem, ecopontos, contêineres subterrâneos e varrição manual e mecanizada. A representação não questiona a decisão do município de buscar uma nova modelagem para o serviço. O argumento central é que, pelo volume financeiro e pelo prazo contratual, o processo deveria apresentar regras capazes de garantir ampla competição entre os interessados.

Restrição a consórcios