Uma adolescente de 16 anos, que vive em união estável com um homem que tem idade para ser o seu pai, foi vítima de violência doméstica e psicológica neste final de semana, no Bairro Alto, onde a menina mora com o agressor de 45 anos, em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru).

Segundo o boletim de ocorrência, neste sábado (15), uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi direcionada até a rua Joaquim Pedro de Matos, onde estavam a adolescente, o agressor e uma representante legal dela, possivelmente a avó, cujo grau de parentesco não foi especificado no registro policial. A familiar dela, de 64 anos, informou aos agentes de segurança que a menina foi agredida por ciúme, com arranhões e esganadura, sendo necessário atendimento médico. Ela relatou também que se opõe ao relacionamento, que já tentou “livrá-la” dele, mas que o homem não aceita o término com a adolescente. Também consta do BO que a jovem vem sofrendo violência psicológica e que o agressor tem dependência emocional sobre ela, resultando em discussões constantes.

Diante do caso, o homem foi encaminhado pela GCM ao Plantão Policial, onde teve sua prisão decretada, ficando à disposição da Justiça.