Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) quase teve registro de feminicídio neste final de semana, após uma mulher ser violentamente agredida e esganada pelo companheiro, que a acusou, sem provas, de adultério. A vítima, de 35 anos, estava deitada dentro da casa onde ambos residem, no sábado (15) à tarde, quando o companheiro, de 52 anos, chegou alterado da rua, questionando se ela teria pulado o muro para ir ao vizinho. O suspeito foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e teve a sua prisão ratificada no Plantão Policial.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o agressor primeiro cometeu injúria contra ela e depois avançou, tentando enforcá-la com as mãos, ocasião em que conseguiu se desvencilhar. Na sequência, o companheiro teria apanhado uma barra de ferro e tentado novamente enforcá-la, ao mesmo tempo em que desferia socos em seu rosto. A vítima informou que conseguiu morder o braço dele e afastar-se momentaneamente, porém ele teria retomado as agressões, utilizando novamente a barra de ferro para pressionar seu pescoço, resultando no desmaio da mulher.

Ainda segundo o histórico policial, durante toda a ação, o agressor proferia ameaças de morte, dizendo: "vou te matar" e "hoje ou eu ou você sai daqui morto, e vai ser você". Após recuperar a consciência, a vítima percebeu que o companheiro tentava reanimá-la. Em seguida, ela fugiu da residência e acionou a Guarda Civil Municipal. O indivíduo permaneceu preso após prestar depoimento e teve a sua prisão preventiva solicitada à Justiça pela Polícia Civil.