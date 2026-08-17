17 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM FLAGRANTE

PM prende ladrão após furto de fios em residência de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Trata-se de mais uma resposta da corporação diante da onda de crimes desta natureza que acontecem em 2026
Trata-se de mais uma resposta da corporação diante da onda de crimes desta natureza que acontecem em 2026

Na manhã deste domingo (16), policiais da 4ª Companhia da Polícia Militar de Bauru prenderam em flagrante um homem por furto qualificado de fiação em um imóvel residencial na região do Jardim Bela Vista, em Bauru. Trata-se de mais uma resposta da corporação diante da onda de crimes desta natureza que acontecem na cidade em 2026.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após imagens de segurança indicarem que um indivíduo havia invadido uma residência pelo telhado. Durante a averiguação, os policiais localizaram o suspeito sobre o imóvel, carregando uma sacola contendo fios subtraídos. Na ação, foram apreendidos cerca de 150 metros de fios de cobre.

Segundo a PM, durante a ocorrência, também foi constatado que o indivíduo possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, violência doméstica e furto. Ele teve sua prisão ratificada no Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários