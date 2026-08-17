Na manhã deste domingo (16), policiais da 4ª Companhia da Polícia Militar de Bauru prenderam em flagrante um homem por furto qualificado de fiação em um imóvel residencial na região do Jardim Bela Vista, em Bauru. Trata-se de mais uma resposta da corporação diante da onda de crimes desta natureza que acontecem na cidade em 2026.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após imagens de segurança indicarem que um indivíduo havia invadido uma residência pelo telhado. Durante a averiguação, os policiais localizaram o suspeito sobre o imóvel, carregando uma sacola contendo fios subtraídos. Na ação, foram apreendidos cerca de 150 metros de fios de cobre.

Segundo a PM, durante a ocorrência, também foi constatado que o indivíduo possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, violência doméstica e furto. Ele teve sua prisão ratificada no Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.