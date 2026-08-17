17 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BAURU

Prefeitura envia para Câmara projeto que regulamenta Guarda Civil

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thayna Polin/Prefeitura de Bauru
Suéllen Rosim (centro) com Renato Purini Markinho Souza, Cabo Helinho, André Maldonado, Emerson Construtor, Marcelo Afonso, Miltinho Sardin e Edson Miguel
Suéllen Rosim (centro) com Renato Purini Markinho Souza, Cabo Helinho, André Maldonado, Emerson Construtor, Marcelo Afonso, Miltinho Sardin e Edson Miguel

A Prefeitura de Bauru encaminhou para a Câmara Municipal, nesta segunda-feira (17), o projeto de lei que regulamenta a Guarda Civil Municipal. A etapa é necessária para a criação dos cargos efetivos, o que permitirá a realização de concurso público. A proposta também define as atribuições da corporação, que deve ter atuação, principalmente, na preservação do patrimônio público do município. Os profissionais terão porte de arma, seguindo o que está previsto na legislação federal, e passarão por treinamento especializado para entrar na Guarda Civil Municipal, que realizará o monitoramento de prédios públicos, como escolas e unidades de saúde, entre outros, com o uso de viaturas e equipamentos. As equipes poderão ainda realizar o patrulhamento em áreas consideradas estratégicas, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

De acordo com o projeto de lei, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Civil Municipal, serão criados 200 cargos, com provimento por concurso público. Em um primeiro momento, deverão ser chamadas 60 pessoas. Depois, conforme a disponibilidade orçamentária, outros profissionais serão convocados, até que o quadro fique completo.

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) falou, na manhã desta segunda, sobre criação da Guarda Civil Municipal. "A segurança pública é uma prioridade para Bauru. Nos últimos anos, fizemos diversas ações em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Governo do Estado, mas ainda falta uma estrutura própria do município para cuidar do patrimônio público. A criação da Guarda Civil Municipal permitirá um avanço considerável na segurança, principalmente para a preservação dos nossos prédios municipais. Os vereadores poderão agora discutir a proposta, que é uma necessidade da população", frisou a chefe do Executivo.

Participaram da assinatura do encaminhamento do projeto de lei a prefeita Suéllen Rosim, o secretário de Governo, Renato Purini, e os vereadores Markinho Souza (MDB), presidente da Câmara Municipal; Cabo Helinho (PL), vice-presidente da Câmara; André Maldonado (PP), Emerson Construtor (Podemos), Marcelo Afonso (PSD), Miltinho Sardin (PSD) e Edson Miguel (Republicanos).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários