Uma mulher de 62 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após serem baleadas durante uma discussão no início da noite deste domingo (16), no Jardim Bandeirantes, em Lins, nas proximidades do Horto Florestal. A vítima foi identificada como Creuza Aparecida de Oliveira Aranha. Segundo informações do site Olá TV, o ataque ocorreu por volta das 18h30. Creuza seria mãe de uma das outras pessoas atingidas pelos disparos. As demais vítimas, sendo uma mulher e dois homens, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Lins em estado grave.

Conforme os primeiros relatos, o desentendimento estaria relacionado a problemas anteriores entre os envolvidos, entre eles reclamações sobre som alto. O suspeito, que manteria um comércio no local, teria sido chamado para fora da residência. Após uma discussão, ele teria efetuado diversos disparos contra as vítimas. Uma das pessoas baleadas teria sido atingida por dois tiros. Os demais ferimentos atingiram regiões como o rosto e a perna. As vítimas permaneceram sob atendimento médico e, diante da gravidade dos ferimentos, havia risco de morte. O suspeito foi preso. Ainda de acordo com as informações iniciais, ele seria CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e teria porte de arma.

A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Após os disparos, a situação no local teria ficado bastante tumultuada, com a presença de familiares e outras pessoas. Por questões de segurança, alguns familiares foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A movimentação também foi intensa em frente à Santa Casa de Lins, onde familiares e amigos das vítimas acompanharam o atendimento médico. O velório está acontecendo nesta segunda-feira (17) e o sepultamento será realizo às 17h, no Cemitério São João Batista, em Lins.