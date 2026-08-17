Há números que nos obrigam a refletir. Outros nos constrangem como sociedade. E há aqueles que simplesmente não podem ser naturalizados, como a violência contra a população feminina. Nosso país vem acumulando estatísticas que revelam uma realidade inaceitável. Milhares de pessoas continuam sendo assassinadas apenas por serem mulheres, enquanto milhões convivem todos os dias com diferentes formas de violência física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual.

Em 2025, registrou-se o recorde de 1.571 feminicídios, média de quatro mulheres mortas por dia, segundo o relatório 2026 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, recém-divulgado. Apenas no primeiro semestre de 2026, outros 741 casos foram contabilizados, conforme dados oficiais dos ministérios da Justiça e da Segurança Pública. A resposta para essa realidade não é única, pois passa por educação, acolhimento, ações de segurança pública, Justiça eficiente e transformação cultural.

Porém, existe um fator que considero decisivo e que, muitas vezes, permanece em segundo plano: autonomia financeira. Quando observamos que 97% dos feminicídios são praticados por maridos companheiros ou ex, torna-se impossível ignorar o peso da dependência econômica. Quantas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos porque não têm renda própria? Quantas suportam agressões por não enxergarem uma alternativa para sustentar seus filhos ou reconstruir a própria vida? Quantas adiam uma denúncia porque não sabem como sobreviver depois dela?