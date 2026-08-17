O judô do Sesi-SP segue brilhando e fazendo história nos tatames internacionais. O judoca Michel Augusto, da equipe de Desempenho sediada no Sesi Botucatu, faturou o seu primeiro ouro, e também o da modalidade do Sesi-SP, em um Grand Prix. O feito inédito foi obtido na etapa do Circuito Mundial disputada em Lima, no Peru, no último final de semana, que reuniu mais de 320 judocas de 54 países e que distribuiu pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.
O atleta foi o primeiro brasileiro a conquistar o ouro em Lima. Na estreia, Michel precisou do golden score para superar o mexicano Eduardo Sagastegui. O brasileiro confirmou a vitória com mais de seis minutos de luta, novamente com um yuko. Nas quartas de final, o adversário foi o saudita Abdulrahman Alsaiari. Mais uma vez, o brasileiro encontrou o momento certo para pontuar e marcou um yuko que o levou à semifinal. O brasileiro chegou à decisão após superar outro atleta dos Estados Unidos na semifinal. Diante de Christopher Velazco, Michel marcou um yuko ainda no primeiro minuto e assegurou a vaga na final.
Na final da categoria até 60kg, o judoca enfrentou o norte-americano Jonathan Yang e garantiu a vitória com um yuko. Foi a terceira medalha da carreira de Michel Augusto em um Grand Prix. Antes do inédito ouro em Lima, ele já conquistara uma prata, em Portugal (2024), e um bronze na Áustria, em 2025. “Foi a primeira vez que fui campeão de um Grand Prix, então isso vai me motivar para as próximas competições. Já estamos acostumados a lutar aqui por conta das competições Pan-Americanas, mas foi um torneio muito duro. Enfrentei adversários como o Yang na final, contra quem eu já tinha perdido, e hoje saio com a medalha de ouro. É um gosto muito bom”, disse o campeão em entrevista à Confederação Brasileira de Judô (CBJ).
Outros dois atletas da equipe de Desempenho também representaram o Sesi-SP e defenderam a seleção brasileira em solo peruano. Shirlen Nascimento, que foi bronze ano passado na mesma competição, nesta edição foi eliminada nas preliminares, a exemplo de Maria Guilherme. O Brasil encerrou o Grand Prix com 11 medalhas, sendo cinco de ouro, uma de prata e cinco de bronze, superando a campanha na etapa peruana do ano passado e confirmando, oficialmente, o melhor desempenho em 2026 até o momento.