A Praça Panathlon, na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, recebeu, na manhã deste domingo (16), o “Encontro com as Brabas e Guerreiros”, promovido pelo Sesi Bauru masculino e pelo Sesi Vôlei Bauru feminino. O evento reuniu bom público em uma manhã de atividades interativas, brincadeiras, distribuição de brindes, espaço para fotos e contato com os atletas das equipes.

Um dos principais momentos do encontro foi a apresentação dos novos uniformes que serão utilizados pelas equipes na temporada 2026-27. O público também teve a oportunidade de conhecer e interagir com jogadores que representam o vôlei de Bauru e com atletas da Seleção Brasileira, incluindo a campeã olímpica Dani Lins.

O evento marcou o início da preparação para uma temporada de grandes desafios. O SESI Bauru disputará o Campeonato Paulista, a Copa Brasil e a Superliga, enquanto o SESI Vôlei Bauru defenderá o título estadual e também participará da Copa Brasil e da Superliga. A equipe feminina ainda terá pela frente o Mundial de Clubes, após a conquista do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Com a presença dos torcedores e da comunidade bauruense, o “Encontro com as Brabas e Guerreiros” abriu oficialmente a temporada 2026-27 das equipes, aproximando atletas e público antes do início das competições.