A reorganização administrativa (organograma) da Prefeitura de Bauru volta ao centro das discussões da Câmara Municipal nesta segunda-feira (17), durante a 29ª Sessão Ordinária de 2026. O Projeto de Lei (PL) nº 13/2026, de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD), havia sido retirado da pauta na semana passada após o vereador André Maldonado (PP), relator de 11 emendas apresentadas à proposta, pedir prazo para analisar as alterações.

A matéria propõe novos ajustes na estrutura administrativa da Prefeitura, implantada em 2025. Entre as mudanças previstas estão alterações em competências, nomenclaturas e atribuições de cargos comissionados e funções de confiança. O PL recisa de 14 votos para ser aprovado

A sessão começa às 13h, no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, e terá 19 matérias em discussão. Após a sessão ordinária, está prevista a 10ª Sessão Extraordinária do ano, na qual poderão ser votados, em segunda discussão, projetos que eventualmente sejam aprovados em primeiro turno.