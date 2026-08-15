O corpo de João Victor Martinez Gonçalves, 22 anos, será velado na rua Augusto Coque, L-781, na Vila Ruiz, em Pederneiras

O corpo do motociclista João Victor Martinez Gonçalves, 22 anos, que morreu no início da tarde desta sexta-feira (14) após colidir na traseira de um caminhão na rua Alécio Rosseto, que fica às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do bairro Tangarás, em Bauru, será velado na rua Augusto Coque, L-781, na Vila Ruiz, em Pederneiras.

Conforme o registro policial, ele conduzia uma Honda CG 160 Start pela via quando, por volta das 13h15, por razões a serem esclarecidas, atingiu a traseira de um caminhão. O jovem teve o óbito constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) no plantão policial. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil e imagens de câmeras de segurança da região poderão ajudar no trabalho de apuração.