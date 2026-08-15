15 de agosto de 2026
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EM BAURU

Colisão derruba 2 postes na Gustavo, na Praça Portugal; VÍDEO

Por Márcia Duran |
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Acidente aconteceu na quadra 24 da rua Gustavo Maciel, na Praça Portugal
Acidente aconteceu na quadra 24 da rua Gustavo Maciel, na Praça Portugal

O motorista de um veículo Toytota Corolla preto bateu o carro contra um poste e, com o acidente, derrubou dois dispositivos de iluminação pública na quadra 24 da rua Gustavo Maciel, na Praça Portugal, em Bauru, por volta das 5h da manhã deste sábado (15).

O poste onde aconteceu a colisão caiu e arrastou o segundo. Moradores e comerciantes da região estão sem energia. Funcionários da CPFL e de empresas de Internet e telefonia estão no local para restabelecer a energia e os sinais. A previsão é que o conserto dure todo o dia.

A ocorrência ainda está em andamento, segundo o Copom da Polícia Militar, que foi acionado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb. Quando a equipe chegou ao local, condutor não estava mais no veículo. Um passageiro que ficou no carro recusou assistência médica, de acordo com as primeiras informações da PM.

Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros
Acidente na quadra 24 da Gustavo Maciel - Priscila Medeiros

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