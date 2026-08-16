As belas praias paradisíacas do litoral paulista, cercadas pela Mata Atlântica o segundo bioma mais biodiverso das Américas, atrás apenas da Amazônia -, e as experiências que combinam natureza, cultura e gastronomia foram destaque em uma das mais influentes publicações norte-americanas: a CNN Travel.

A reportagem "As melhores praias brasileiras que você provavelmente nunca ouviu falar" foi escrita por Megan Frye, da CNN Travel. Segundo ela, a região é praticamente desconhecida pelos viajantes internacionais, embora fique nos arredores de uma das maiores cidades do mundo: São Paulo.

A reportagem revela ao público global que, a poucas horas de carro dessa megalópole, é possível encontrar cachoeiras, praias desertas e vilarejos de pescadores acolhedores, onde o ritmo de vida ainda é ditado pela lua e pelas marés.