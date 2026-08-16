As belas praias paradisíacas do litoral paulista, cercadas pela Mata Atlântica o segundo bioma mais biodiverso das Américas, atrás apenas da Amazônia -, e as experiências que combinam natureza, cultura e gastronomia foram destaque em uma das mais influentes publicações norte-americanas: a CNN Travel.
A reportagem "As melhores praias brasileiras que você provavelmente nunca ouviu falar" foi escrita por Megan Frye, da CNN Travel. Segundo ela, a região é praticamente desconhecida pelos viajantes internacionais, embora fique nos arredores de uma das maiores cidades do mundo: São Paulo.
A reportagem revela ao público global que, a poucas horas de carro dessa megalópole, é possível encontrar cachoeiras, praias desertas e vilarejos de pescadores acolhedores, onde o ritmo de vida ainda é ditado pela lua e pelas marés.
A matéria especial convida os viajantes globais a irem além da metrópole e descobrirem a impressionante costa de São Paulo.
Com mais de 600 quilômetros de praias, o litoral paulista é apresentado como um refúgio imperdível para quem busca ecoturismo, surfe, observação da vida marinha e o charme da gastronomia caiçara.
O veículo ressalta que São Paulo guarda um dos segredos mais surpreendentes do Brasil: uma transição rápida entre os arranha-céus da capital e um litoral emoldurado pela vegetação nativa da Serra do Mar.
"São Paulo é um destino de negócios e eventos já consolidado. Mas poucos sabem que, além de desfrutar da capital e toda sua diversidade, acessíveis pelo maior hub aéreo do hemisfério sul e da América Latina, há um serviço de stopover que permite paradas de até cinco dias nas conexões aéreas (sem custo adicional) para os visitantes vivenciarem experiências inimagináveis na nossa floresta, pelo litoral, serras e em todo o interior do nosso estado. E, ainda, inúmeras rotas traçadas que levam o visitante às comunidades locais - quilombolas, indígenas e ribeirinhas - e para caminhos com produtos premiados de vinhos, queijos, cafés, cachaça e cerveja, entre tantas outras", destaca a secretária de Turismo e Viagens, Ana Biselli.
Ilhabela, Ubatuba, São Sebastião e Santos ganham relevância ao demonstrar a riqueza do ecoturismo marinho - com destaque para a observação de baleias e golfinhos, mergulhos em águas cristalinas e trilhas imersas na floresta nativa.
"Só Ilhabela abriga dezenas de pontos de mergulho, desde as águas rasas e tranquilas ao redor da Ilha das Cabras, um mergulho fácil repleto de corais, esponjas e tartarugas marinhas, até locais mais profundos e técnicos, como os naufrágios do Aymoré e do Velásquez, navios de carga afundados e agora completamente tomados por peixes e corais", diz a publicação.
UBATUBA
Ilha das Couves: Água cristalina e calma, ideal para mergulho. O acesso é feito de barco a partir de Picinguaba.
Praia de Itamambuca: Cercada por verde, tem rio desaguando no mar e ondas fortes que atraem surfistas do mundo todo.
Praia do Félix: Ótima para famílias no canto esquerdo e com piscinas naturais na vizinha Prainha do Português.
Praia do Cedro: Abrigo isolado de águas calmas, acessível por trilhas de intensidade média a partir da Praia da Fortaleza ou do Bonete.
Praia do Prumirim: Há uma cachoeira no canto esquerdo da praia, onde o rio deságua e o mar é calmo e bom para banho - e na frente, a Ilha do Prumirim (foto), é destino de passeios de escuna e um lugar perfeito para o mergulho.
Puruba: Para chegar à essa praia de extensa areia branca e totalmente deserta é preciso atravessar um riozinho com água pela cintura (na temporada, barqueiros ficam à postos para aqueles que não querem se molhar. Os rios Puruba e Quiririm, que se encontram para desaguar no mar, cercam a praia.
Brava da Almada: A praia Brava da Almada é uma das 5 de Ubatuba que fazem parte da área de preservação do Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar. Tem boas ondas, e por isso, recebe muitos surfistas. Para chegar lá, é preciso caminhar por 40 minutos por uma trilha a partir da Praia da Almada.
SÃO SEBASTIÃO
Praia de Juquehy: Areia clara e mar tranquilo. Conta com excelente infraestrutura de restaurantes e pousadas.
Praia de Maresias: Famosa pela badalação noturna e pelas ondas fortes de campeonatos de surfe.
Praia da Baleia: Mar limpo e calmo, muito buscada por famílias com crianças.
Praia das Calhetas: Pequena enseada de águas calmas e cristalinas, com acesso a pé a partir da Rodovia Rio-Santos, sombreada por árvores nativas.
Cambury: Além de ser a praia mais gourmet de São Sebastião, Cambury tem bons hotéis (como o Nau Royal, o Canto do Camburi e o Villa Bebek), e não perdeu sua identidade jovem e surfista.
Camburizinho: É a continuação de Cambury - separada pelo rio, a praia de Camburizinho tem águas mais calmas e é mais sossegada que a vizinha.
Praia Brava: Deserta e selvagem, a praia de São Sebastião, no litoral norte do Estado, tem ondas fortes que atraem surfistas, e uma pequena cachoeira próxima ao canto direito. O acesso, por uma trilha íngreme, é uma atração à parte: de um mirante é possível ver Boiçucanga e Cambury.
Toque Toque Grande: Fica na Costa Sul de São Sebastião, a cerca de 17 km do centro da cidade e a 12 km de Maresias. É um refúgio calmo de águas cristalinas, faixa de areia preservada, mar de tombo e um belo pôr do sol.
ILHA BELA
Praia de Castelhanos: Enseada selvagem em formato de coração. O acesso exige veículos 4x4 cruzando o parque estadual.
Praia do Curral: Tem ótima infraestrutura à beira-mar e um famoso pôr do sol.
Praia do Julião: Pequena, com águas calmas e piscinas naturais repletas de peixinhos.
Praia do Bonete: Orla selvagem com forte apelo à cultura caiçara e ondas fortes, alcançada por uma trilha desafiadora de cerca de 12 km ou de barco.
Ilha das Cabras: A pequena Ilha das Cabras fica no meio do canal entre São Sebastião e a ilha de Ilhabela. A Ilha das Cabras é um famoso ilhote e santuário ecológico, situado a cerca de 200 metros da Praia das Pedras Miúdas. O local é protegido por lei, famoso por suas águas cristalinas e considerado um dos melhores pontos para mergulho livre e autônomo da região.
CACHOEIRAS
Cachoeira do Prumirim: Tem fácil acesso, três quedas principais e um escorregador natural.
Cachoeira da Escada: Fica bem pertinho da rodovia e forma belas piscinas.
Cachoeira da Água Branca: Um dos passeios mais selvagens e impactantes da região, ideal para quem ama trilhas intensas e paisagens grandiosas.
Cachoeira dos Três Tombos: Trilha curta e tranquila que leva a quedas ótimas para banho.
Cachoeira da Água Branca: Opção maior dentro do parque estadual, com boa preservação.
Cachoeira do Ribeirão do Itu (Boiçucanga): Trilha leve com várias piscinas naturais ideais para famílias.
Cachoeira da Pedra Lisa: Fica na mesma região de Boiçucanga e tem uma queda alta e marcante.
Cachoeira da Esmeralda (Caraguatatuba): Conhecida pela cor clara e transparente da água.
Cachoeira do Tobogã (Bertioga): Popular pelo formato que permite escorregar na pedra.
TRILHAS
Vários poços exigem pequenas caminhadas de 5 a 15 minutos, mas locais como o Circuito Litoral Norte indicam também roteiros mais longos que pedem guias.
Segurança: Evite banhos em dias de forte chuva pelo risco de tromba d'água.
Preservação: Leve todo o seu lixo de volta e não use sabonete nos rios.