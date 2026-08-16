A administradora de empresas Jennifer de Matos, 32 anos, aproveitou o primeiro dia da Campanha Nacional de Multivacinação para proteger a filha, Zoe Pina, 1 ano e 8 meses, contra o sarampo e o vírus influenza. Pela manhã, Jennifer compareceu à Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Maria Domitila, na região de Pirituba, zona norte de São Paulo, e atualizou a carteirinha da criança.

"Se não fosse algo tão sério, o sarampo não teria um protocolo vacinal. É muito importante que todas as crianças tomem a vacina e também estejam com a caderneta vacinal em dia para a própria proteção e a de outras crianças", afirma a administradora.

Menores de cinco anos, em especial os que possuem menos de um ano, integram o grupo mais vulnerável às complicações causadas pelo sarampo.