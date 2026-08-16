Dados do InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostram que o inverno concentra um aumento na circulação de vírus respiratórios em diversas regiões do país. O motivo está na combinação de fatores típicos da estação: mais tempo em ambientes fechados, menor ventilação, ar seco, redução da prática de atividades físicas e até menor exposição ao sol. A boa notícia é que pequenas mudanças na rotina podem contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico.

Segundo Valquíria Soares, nutricionista da Mundo Verde, não existe fórmula mágica quando o assunto é imunidade. "Muitas pessoas procuram um alimento ou suplemento capaz de impedir gripes e resfriados, mas a ciência mostra que o sistema imunológico depende de um conjunto de fatores. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, aliada ao sono de qualidade, à hidratação e ao controle do estresse, é o que realmente ajuda o organismo a responder melhor às infecções", explica.

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