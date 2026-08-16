Dados do InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostram que o inverno concentra um aumento na circulação de vírus respiratórios em diversas regiões do país. O motivo está na combinação de fatores típicos da estação: mais tempo em ambientes fechados, menor ventilação, ar seco, redução da prática de atividades físicas e até menor exposição ao sol. A boa notícia é que pequenas mudanças na rotina podem contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico.
Segundo Valquíria Soares, nutricionista da Mundo Verde, não existe fórmula mágica quando o assunto é imunidade. "Muitas pessoas procuram um alimento ou suplemento capaz de impedir gripes e resfriados, mas a ciência mostra que o sistema imunológico depende de um conjunto de fatores. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, aliada ao sono de qualidade, à hidratação e ao controle do estresse, é o que realmente ajuda o organismo a responder melhor às infecções", explica.
O QUE FAZER?
1. Aposte em um prato colorido - frutas, verduras e legumes oferecem vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento das células de defesa. A vitamina C, presente em acerola, kiwi, laranja, goiaba e morango, é uma importante aliada, mas não trabalha sozinha. Nutrientes como zinco, selênio, vitamina A, vitamina D e proteínas também desempenham funções importantes para manter o organismo preparado. "O segredo não está em um único alimento, mas na variedade. Quanto mais colorido e equilibrado for o prato, maior será a oferta de nutrientes importantes para a imunidade", afirma a nutricionista.
2. Aproveite o inverno para preparar refeições nutritivas - nos dias frios, sopas e caldos podem ir muito além do conforto. Preparações feitas com legumes, verduras, proteínas magras e leguminosas reúnem vitaminas, minerais, fibras e proteínas em uma única refeição. Algumas boas opções são: sopa de abóbora com frango desfiado e couve, caldo de lentilha com legumes, creme de mandioquinha com carne magra e canja de frango enriquecida com legumes.
3. Cuide da saúde do intestino - grande parte das células do sistema imunológico está associada ao intestino. Por isso, manter uma microbiota equilibrada também faz diferença. Alimentos ricos em fibras, como aveia, sementes e cereais integrais, além de fermentados, como iogurte natural e kefir, ajudam a manter esse equilíbrio.
4. Não esqueça de beber água - no inverno, a sensação de sede diminui, mas o organismo continua precisando de hidratação. A ingestão adequada de água ajuda a manter as mucosas do nariz e da garganta hidratadas, fortalecendo uma das primeiras barreiras naturais contra vírus e bactérias. Os chás sem açúcar, como gengibre, hortelã e camomila, também podem ser aliados para complementar a hidratação.
5. Durma bem e aproveite o sol - dormir entre sete e nove horas por noite permite que o organismo realize processos importantes para a regulação da resposta imunológica. Sempre que possível, também vale aproveitar alguns minutos de exposição ao sol, nos horários recomendados, para favorecer a síntese de vitamina D.
6. Inclua aliados naturais na sua rotina - shots funcionais preparados com cúrcuma, gengibre, limão e extrato de própolis, por exemplo, fornecem compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. "Os shots funcionais podem ser um complemento interessante dentro de uma alimentação equilibrada, já que reúnem ingredientes ricos em compostos bioativos. Eles ajudam a enriquecer a rotina alimentar, mas seus benefícios são potencializados quando associados a hábitos saudáveis, como uma dieta variada, boa hidratação, sono de qualidade e prática regular de atividade física. Já a suplementação deve ser individualizada e orientada por um profissional de saúde, para atender às necessidades de cada pessoa", finaliza Valquíria.
MAIS DESCANSO E CUIDADOS
Sono reparador: Durma bem todas as noites para ajudar o corpo a regular as células de defesa.
Exercício constante: Caminhe ou pedale de forma moderada para melhorar a circulação do sangue.
Banho de sol: Tome sol por poucos minutos diários para ajudar na produção de vitamina D.
Controle do estresse: Reduza a tensão diária com momentos de lazer ou pausas para relaxar.
Vacinação: Mantenha suas vacinas em dia para prevenir doenças graves.
Evite excessos: Reduza o consumo de ultraprocessados, açúcar, álcool e cigarro.
Alerta de segurança: Não tome vitaminas ou suplementos em excesso sem orientação de um médico ou nutricionista.
SUCOS
Laranja, acerola e cenoura: Bata 100 ml de suco de laranja, 100g de polpa de acerola, meia cenoura média e 250 ml de água. É uma bomba de vitamina C.
Abacaxi, limão e gengibre: Bata uma fatia de abacaxi, o suco de 1 limão, um pedaço pequeno de gengibre sem casca e 100 ml de água ou água de coco. Não coe para manter as fibras.
Cenoura, beterraba e laranja: Bata meio copo de suco de laranja com meia cenoura e meia beterraba picadas. Fornece vitamina A, C e ferro.
Preparo: Não coe os sucos sempre que possível para preservar as fibras e os nutrientes.
Beber: Tome na hora após bater para evitar a perda de vitaminas por oxidação.