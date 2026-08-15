O primeiro sinal de um cabelo que vem envelhecendo é bem óbvio: os fios brancos. Porém, dependendo da genética, os fios brancos chegam cedo, por volta dos 20 e poucos anos, quando os fios ainda têm boa densidade e estão fortes.

Mas os brancos não são os únicos sinais de que o tempo está passando… A seguir, eu explico para você o que caracteriza um cabelo envelhecido e falo também sobre como minimizar o envelhecimento dos fios. Boa leitura.

Quais são os sinais de um cabelo que está envelhecendo?