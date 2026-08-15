15 de agosto de 2026
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SAÚDE E BELEZA

Cabelo também envelhece, e você pode cuidar dele com mais carinho


| Tempo de leitura: 3 min
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O primeiro sinal de um cabelo que vem envelhecendo é bem óbvio: os fios brancos. Porém, dependendo da genética, os fios brancos chegam cedo, por volta dos 20 e poucos anos, quando os fios ainda têm boa densidade e estão fortes.

Mas os brancos não são os únicos sinais de que o tempo está passando… A seguir, eu explico para você o que caracteriza um cabelo envelhecido e falo também sobre como minimizar o envelhecimento dos fios. Boa leitura.

Quais são os sinais de um cabelo que está envelhecendo?

1) Fios brancos

O aparecimento dos fios brancos é um dos sinais mais conhecidos do envelhecimento capilar, como disse acima. Com o passar do tempo, há uma redução na produção de melanina pelos melanócitos, fazendo com que os fios percam sua pigmentação natural. Embora seja um processo fisiológico, fatores genéticos e estresse oxidativo podem acelerar esse surgimento.

2) Perda de densidade e/ou redução de volume

Outro sinal comum do envelhecimento é a diminuição da quantidade e da espessura dos fios. Os folículos capilares podem produzir cabelos mais finos e crescer em um ritmo mais lento, resultando em menor densidade e sensação de volume reduzido. Alterações hormonais também contribuem para esse processo, como a menopausa.

3) Pouco brilho e falta de maciez

Os cabelos envelhecidos tendem a apresentar aspecto mais opaco e textura áspera. Isso acontece porque há redução da produção de oleosidade natural pelo couro cabeludo, além de um desgaste gradual da cutícula dos fios. Como consequência, o cabelo perde a capacidade de refletir a luz e reter hidratação.

4) Fragilidade e quebra frequente

Com a idade, a fibra capilar costuma perder proteínas, lipídios e resistência estrutural, tornando-se mais vulnerável aos danos. Assim, os fios ficam mais frágeis, quebram com facilidade e podem apresentar pontas duplas com maior frequência. A exposição acumulada ao sol, calor e processos químicos também intensifica essa fragilidade.

Quais são os cuidados para frear o envelhecimento dos fios?

Os fios brancos têm forte influência genética e fazem parte do processo natural de envelhecimento, por isso nem sempre são evitáveis. No entanto, é possível reduzir fatores que aceleram o estresse oxidativo, como exposição excessiva ao sol sem proteção, tabagismo, má alimentação, privação de sono e estresse crônico. Outros hábitos essenciais são:

Tratamentos dermatológicos

A avaliação com um dermatologista é importante para identificar a causa das alterações capilares e indicar o tratamento mais adequado. Procedimentos como a intradermoterapia podem ser utilizados em alguns casos para estimular o couro cabeludo, enquanto o transplante capilar é uma opção para pessoas com perda de cabelo mais avançada e estabilizada.

Cremes nutritivos e reconstrutores

À medida que o cabelo envelhece, ele tende a perder água e lipídios naturais. Produtos com óleos vegetais, ceramidas, manteigas e ativos reconstrutores ajudam a restaurar a barreira da fibra capilar, promovendo mais maciez, brilho e resistência à quebra.

Moderação nas químicas

Colorações, descolorações, alisamentos e outras transformações químicas podem acelerar o desgaste da fibra capilar quando realizados com muita frequência. Respeitar os intervalos entre os procedimentos e investir em tratamentos de recuperação ajuda a minimizar os danos acumulados.

Menos uso de fontes de calor

O calor excessivo favorece a perda de água dos fios e pode danificar a cutícula capilar, deixando o cabelo mais opaco e quebradiço. Sempre que possível, reduza a frequência de uso de chapinha e ou secador e utilize protetor térmico antes da exposição ao calor.

Boa alimentação

Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para a formação de fios saudáveis. Proteínas, ferro, zinco, vitaminas do complexo B, vitamina D e antioxidantes contribuem para o funcionamento adequado dos folículos e ajudam a manter a qualidade da fibra capilar. É bacana fazer exames de sangue para entender como estão os nutrientes e repensar sua alimentação com ajuda profissional, se for necessário

Controle do estresse

O estresse crônico aumenta a produção de substâncias inflamatórias e favorece o estresse oxidativo, que impacta negativamente o ciclo de crescimento dos fios. Práticas como atividade física, sono de qualidade e técnicas de relaxamento ajudam a preservar a saúde capilar e do organismo como um todo.

E aí, quais desses cuidados você vem tomando? Pense nisso!

Um forte abraço e até o próximo domingo!

Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027

 

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