O autocuidado masculino vive uma transformação importante. Se antes temas como autocuidado, prevenção e equilíbrio emocional eram pouco associados ao universo dos homens, hoje esse cenário vem mudando: eles estão mais atentos aos sinais do próprio corpo, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida e incorporando novas práticas de bem-estar à rotina.
No Rituaali Clínica & Spa, eleito o Melhor Spa Médico do Brasil pelo World Luxury Spa Awards 2024, o público masculino já representa cerca de 33% dos hóspedes - percentual que vem crescendo de forma consistente ao longo dos anos. Executivos, empresários e profissionais liberais fazem parte do perfil predominante desse público, que chega ao spa em busca de mais vitalidade, equilíbrio e autonomia para envelhecer com saúde.
Segundo Lorena Trindade, sócia-diretora do Rituaali, mais do que uma pausa na rotina, a experiência representa uma oportunidade de reconexão com o corpo, a mente e hábitos mais saudáveis.
"Muitos homens chegam porque perceberam que não basta tratar doenças quando elas aparecem. Eles querem dormir melhor, recuperar energia, manter a disposição para trabalhar, viajar, praticar esportes e envelhecer com independência. O cuidado deixa de ser uma resposta ao problema e passa a fazer parte da rotina", afirma.
A porta de entrada para essa mudança costuma ser a atividade física. No Rituaali, modalidades como tênis, beach tennis e treinos orientados estão entre as experiências mais procuradas pelo público masculino. A partir delas, muitos passam a incorporar outros hábitos relacionados ao sono, à alimentação e ao manejo do estresse.
"Para muitos homens, o esporte é o primeiro contato com um processo mais amplo de transformação. À medida que percebem melhora na disposição e na mobilidade, tornam-se mais receptivos a mudanças em outros aspectos da saúde, como alimentação, descanso e recuperação física", explica Claudio Pimentel, educador físico do Rituaali.
O interesse também cresceu por terapias tradicionalmente menos associadas ao universo masculino. Sessões de massagem Deep Tissue, pedras quentes, cápsula de flutuação, banheira de gelo e sauna passaram a integrar a rotina de hóspedes que buscam acelerar a recuperação muscular, aliviar tensões e melhorar a qualidade do descanso.
Para o psicólogo e coordenador da área comportamental, Clécio Branco, essa mudança reflete uma transformação cultural. "Durante muito tempo, o homem aprendeu que precisava suportar o cansaço e seguir em frente. Hoje percebemos uma compreensão maior de que saúde também envolve reconhecer limites, prevenir o adoecimento e criar espaço para a recuperação. Isso não diminui a produtividade. Pelo contrário, contribui para que ela seja sustentável".
Os motivos que levam esse público ao Rituaali são variados. Alguns chegam após alterações em exames ou por recomendação médica. Outros procuram reduzir os efeitos da hiperconectividade, da sobrecarga de trabalho, da ansiedade ou das dificuldades para dormir. Independentemente da motivação inicial, os programas combinam acompanhamento multiprofissional, alimentação baseada em plantas, práticas corporais, terapias restaurativas e estratégias voltadas à reorganização de hábitos. Mais do que oferecer alguns dias de descanso, a proposta é criar condições para que mudanças iniciadas durante a imersão possam ser mantidas na rotina.