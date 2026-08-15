O autocuidado masculino vive uma transformação importante. Se antes temas como autocuidado, prevenção e equilíbrio emocional eram pouco associados ao universo dos homens, hoje esse cenário vem mudando: eles estão mais atentos aos sinais do próprio corpo, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida e incorporando novas práticas de bem-estar à rotina.

No Rituaali Clínica & Spa, eleito o Melhor Spa Médico do Brasil pelo World Luxury Spa Awards 2024, o público masculino já representa cerca de 33% dos hóspedes - percentual que vem crescendo de forma consistente ao longo dos anos. Executivos, empresários e profissionais liberais fazem parte do perfil predominante desse público, que chega ao spa em busca de mais vitalidade, equilíbrio e autonomia para envelhecer com saúde.

Segundo Lorena Trindade, sócia-diretora do Rituaali, mais do que uma pausa na rotina, a experiência representa uma oportunidade de reconexão com o corpo, a mente e hábitos mais saudáveis.