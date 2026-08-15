O IBGE divulgou os dados mais recentes do IPCA referentes a julho. A inflação oficial do país apresentou uma variação de 0,07% no mês. Com esse resultado, a taxa acumulada no ano de 2026 subiu para 3,44%. Já no indicador acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 4,44%. O número do mês reflete um ritmo moderado na alta geral dos preços. Ainda assim, o resultado anualizado exige atenção contínua das autoridades.

Principais impactos e grupos

O grupo de Habitação liderou as pressões de alta ao registrar 0,99%. Esse aumento foi impulsionado pelo reajuste na conta de energia elétrica. Na contramão, o grupo de Alimentação no domicílio teve queda de -0,67%. Itens básicos como batata e cenoura registraram forte recuo nos preços. Por outro lado, o leite longa vida e a alimentação fora de casa subiram. Essas variações opostas ajudaram a equilibrar a média final do índice.