A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações de Homicídios, coordenada pelo delegado Cledson do Nascimento, prendeu, na manhã desta quinta-feira (13), o homem de 43 anos suspeito de tentativa de homicídio contra Ricardo Dias, conhecido há muitos anos na zona Norte de Bauru como “Mudinho”. Ele também já participou de vídeos que viralizaram nas redes sociais, mostrando sua vida simples e seus pets. Ricardo se alimenta devido a solidariedade de quem mora no Jaraguá, Santa Edwirges e Fortunato, este último bairro onde ele foi esfaqueado na madrugada de sábado (8). Ricardo segue internado e tanto a Polícia Civil quanto o Hospital de Base ainda buscam por familiares. O suspeito foi detido na Alameda Sparta, quando planejava fugir de Bauru.

Segundo o delegado Cledson Nascimento, a investigação apontou que tudo começou em um estabelecimento na avenida do Contorno, onde Ricardo “Mudinho” costumeiramente dormia embaixo de um telhado, na calçada. O suspeito do ataque contra ele, que é um auxiliar de produção, estava no local, onde participava de um pagode, quando deu falta de seu aparelho celular, que estava na mesa. Este homem suspeitou de Ricardo e de outro homem não identificado.

Ainda segundo a investigação, o autor passou a acusar a vítima de furto, mesmo sem provas e, em dado momento, iniciou as agressões com uso de um capacete, sendo a vítima acolhida por pessoas de um estabelecimento. O agressor foi embora, prometendo retornar e “matar” Mudinho. Como o estabelecimento precisou fechar, Ricardo retornou à rua. E, diante das ameaças, Ricardo foi aconselhado a não dormir ali, pois correria risco. Sem ter casa para onde ir, ele foi para a rua 12 do Fortunato, onde foi esfaqueado pelo suspeito durante a madrugada. A moto usada pelo agressor, que foi apreendida, serviu como uma das provas para a sua prisão, já que testemunhas o viram com o veículo. O suspeito foi localizado nesta quinta, com a moto, um facão e uma faca tática, que passarão por exames periciais.