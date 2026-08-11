A Polícia Civil e o Hospital de Base de Bauru ainda procuram por familiares ou parentes próximos do “Mudinho”, o homem de identidade ainda oficialmente desconhecida que segue lutando pela vida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Mudinho, apelido pelo qual é conhecido nos bairros Jaraguá, Fortunato Rocha Lima e Santa Edwirges, zona Norte de Bauru, devido a dificuldade de fala, foi vítima de um ataque brutal com arma branca na madrugada do último sábado (8), no próprio Fortunato. Nas redes sociais, internautas escreveram que o nome dele seria Ricardo Dias, que ele era órfão de pai e mãe e que teria sido criado no extinto Lar Escola Rafael Maurício. O local fechou em 2011, com seus usuários transferidos à época. A Polícia Civil informou ao JCNET que, pelas digitais coletadas de Mudinho, ele nunca se envolveu em delitos e não tem ficha criminal.

Conforme o JC/JCNET vem noticiando, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o crime foi classificado inicialmente como tentativa de homicídio de autoria desconhecida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 5h para prestar socorro a Mudinho na rua Joaquim de Barros Neto, quadra 2 (antiga Rua 13). Devido à gravidade do quadro clínico, Mudinho deu entrada na UPA Bela Vista apresentando ferimentos severos. A UPA informou que a equipe médica não conseguiu qualificá-lo civilmente devido ao seu estado de inconsciência, restando apenas o apelido pelo qual é conhecido na região. A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 8h50 e enviou policiais ao local para colher as primeiras informações na unidade de saúde.

O caso apresenta desafios complexos para os investigadores da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), que já foi formalmente notificada. Não foram localizadas testemunhas presenciais no local do crime. Patrulhamentos e varreduras no trecho indicado também não encontraram câmeras de monitoramento. Devido à imprecisão e à não preservação da cena do crime, a perícia técnica inicial não pôde ser requisitada. O boletim foi registrado sob a coordenação do delegado titular Cristiano Manfio Cardarelli. A Polícia Civil solicita que qualquer morador que tenha visto movimentações suspeitas na madrugada de sábado, na quadra 2 da rua Joaquim de Barros Neto, colabore anonimamente com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181 e 197).