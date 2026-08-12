Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar de Bauru pelo crime de furto, com auxílio de funcionários de segurança de um supermercado da cidade, após ele retornar ao estabelecimento, que já havia furtado, para subtrair mais itens. Não satisfeito em furtar seis peças de picanha da linha nobre do açougue, avaliadas em um total de R$ 1 mil, com auxílio da companheira, na noite desta terça-feira (11), ele se sentiu confiante em voltar para cometer um novo crime semelhante, na mesma noite, quando foi identificado e detido.

Segundo o registro policial, o ladrão pegou as peças de picanha em um carrinho e levou para um dos corredores da loja, onde a sua mulher colocou os produtos em uma bolsa. Ambos conseguiram deixar o supermercado com os itens, sem pagar, concretizando o furto. Os funcionários perceberam o crime por meio da falta repentina dos itens e, depois, pelas imagens da câmera de segurança. Com base no rosto dele, identificado, puderam notar que o mesmo ladrão teve a confiança de voltar para cometer mais um furto: ele colocou uma garrafa de bebida alcoólica importada Schlichte (Steinhäger) sobre as vestes e tentou disfarçar, saindo pelo setor de caixas. Para isso, pegou uma embalagem de leite condensado e efetuou o pagamento por esse item.

Ainda segundo o histórico policial, ao deixar o supermercado, ele foi detido pelos trabalhadores e a PM foi acionada. Antes de ser abordado, porém, ele quebrou o próprio celular, supostamente para não identificar a sua companheira, cúmplice do crime anterior. Ela não estava presente naquele momento. O indivíduo foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.