Lençóis Paulista - Uma carreta carregada com sangue bovino tombou, no início da noite desta terça-feira (11), na altura do quilômetro 309 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Houve derramamento da carga na via e todas as faixas no sentido Lençóis Paulista-Bauru foram interditadas.

O acidente ocorreu por volta das 18h10. De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no local já chega a 4 quilômetros e um desvio está sendo feito pelo quilômetro 301. O condutor da carreta não se feriu. A ocorrência está em andamento e esta matéria poderá ser atualizada com novas informações.