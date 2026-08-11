A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em Bauru por meio do uso de simpatias que prometiam o crescimento peniano. Durante o cumprimento de mandado de busca na residência dele, policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apreenderam um celular contendo imagens de pornografia infanto-juvenil. De acordo com a polícia, ele já foi condenado por crime sexual.
Conforme apurado pela reportagem, a DDM passou a apurar o caso depois que a mãe de uma das vítimas procurou a unidade para denunciar supostos abusos sexuais praticados contra o filho e um amigo dele, com 15 e 16 anos. Eles teriam sido levados à casa do investigado por outro menino, conhecido dos adolescentes.
Ainda segundo apurações do JCNET/Sampi, no local, o homem teria praticado atos libidinosos com as vítimas sob a falsa promessa de que realizaria simpatias para crescimento peniano. Para que a simpatia funcionasse, de acordo com o suspeito, algumas etapas teriam de ser cumpridas, iniciando-se por carícias.
A denúncia foi feita à Polícia Civil antes que as demais etapas fossem cumpridas, de acordo com o apurado, evitando que um crime mais grave ocorresse. Após investigações, a DDM solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito e autorização para cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel dele.
As ordens judiciais foram cumpridas nesta segunda-feira (10), na Vila Nove de Julho, com o apoio de uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. No aparelho celular do homem, os policiais encontraram um vídeo com imagens de pornografia infanto-juvenil.
Além do cumprimento do mandado de prisão temporária, ele foi autuado em flagrante com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente. Nesta terça-feira (11), na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.