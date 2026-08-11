A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em Bauru por meio do uso de simpatias que prometiam o crescimento peniano. Durante o cumprimento de mandado de busca na residência dele, policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apreenderam um celular contendo imagens de pornografia infanto-juvenil. De acordo com a polícia, ele já foi condenado por crime sexual.

Conforme apurado pela reportagem, a DDM passou a apurar o caso depois que a mãe de uma das vítimas procurou a unidade para denunciar supostos abusos sexuais praticados contra o filho e um amigo dele, com 15 e 16 anos. Eles teriam sido levados à casa do investigado por outro menino, conhecido dos adolescentes.

Ainda segundo apurações do JCNET/Sampi, no local, o homem teria praticado atos libidinosos com as vítimas sob a falsa promessa de que realizaria simpatias para crescimento peniano. Para que a simpatia funcionasse, de acordo com o suspeito, algumas etapas teriam de ser cumpridas, iniciando-se por carícias.