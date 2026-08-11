11 de agosto de 2026
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NA RODOVIA SP-225

Homem sofre lesões graves em colisão com caminhão em Bauru; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Bauruzão Mil Grau
Condutor do automóvel ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros; com fraturas pelo corpo, ele foi encaminhado a um hospital particular da cidade para atendimento médico
Condutor do automóvel ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros; com fraturas pelo corpo, ele foi encaminhado a um hospital particular da cidade para atendimento médico

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira (11), em uma colisão envolvendo carro e caminhão ocorrida na altura do quilômetro 234 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru.

Segundo o registro policial, o acidente foi registrado no sentido Pederneiras-Bauru, nas proximidades do trevo de acesso à Unesp. Por razões a serem esclarecidas, um Fiat Uno atingiu a traseira de um caminhão VW 13180.

O condutor do automóvel ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Com fraturas pelo corpo, ele foi encaminhado a um hospital particular da cidade para atendimento médico e permaneceu internado.

A Polícia Científica foi acionada para a perícia e as circunstâncias da colisão serão investigadas. Durante o socorro à vítima, o trânsito ficou restrito a uma das faixas. Neste momento, a pista já está completamente liberada.

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