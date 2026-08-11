Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira (11), em uma colisão envolvendo carro e caminhão ocorrida na altura do quilômetro 234 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru.

Segundo o registro policial, o acidente foi registrado no sentido Pederneiras-Bauru, nas proximidades do trevo de acesso à Unesp. Por razões a serem esclarecidas, um Fiat Uno atingiu a traseira de um caminhão VW 13180.

O condutor do automóvel ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Com fraturas pelo corpo, ele foi encaminhado a um hospital particular da cidade para atendimento médico e permaneceu internado.