A Wise Madness realiza a 4ª edição do Prêmio Responsabilidade Social no dia 20 de agosto, a partir das 19h, no Alameda Hall, em Bauru. O evento reúne empresários, patrocinadores, lideranças políticas locais e a comunidade bauruense em uma noite dedicada ao reconhecimento de projetos sociais e à celebração das parcerias que sustentam o trabalho da instituição ao longo do ano.

Nesta edição, o jantar contará com show da dupla sertaneja Matheus e Belini. Os convites são individuais, vendidos pelo valor de R$ 200 reais e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (14) 3208-7400.

Reconhecimento às ações sociais

Anderson Mariano, presidente da Wise Madness, afirma: “Ver os resultados na vida de cada criança e adolescente que apoiamos nos inspira a colocar ainda mais energia para melhorar a cada dia.” Essa frase resume a essência da instituição. Cada sorriso e cada pequena vitória de uma criança ou adolescente beneficiado pelas ações da Wise Madness são o combustível que move a associação. “É a certeza de que estamos no caminho certo, promovendo a transformação de vidas por meio da educação, do apoio e das oportunidades. Fazemos isso por elas, pelo futuro delas”, completa Anderson.