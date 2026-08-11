A Wise Madness realiza a 4ª edição do Prêmio Responsabilidade Social no dia 20 de agosto, a partir das 19h, no Alameda Hall, em Bauru. O evento reúne empresários, patrocinadores, lideranças políticas locais e a comunidade bauruense em uma noite dedicada ao reconhecimento de projetos sociais e à celebração das parcerias que sustentam o trabalho da instituição ao longo do ano.
Nesta edição, o jantar contará com show da dupla sertaneja Matheus e Belini. Os convites são individuais, vendidos pelo valor de R$ 200 reais e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (14) 3208-7400.
Reconhecimento às ações sociais
Anderson Mariano, presidente da Wise Madness, afirma: “Ver os resultados na vida de cada criança e adolescente que apoiamos nos inspira a colocar ainda mais energia para melhorar a cada dia.” Essa frase resume a essência da instituição. Cada sorriso e cada pequena vitória de uma criança ou adolescente beneficiado pelas ações da Wise Madness são o combustível que move a associação. “É a certeza de que estamos no caminho certo, promovendo a transformação de vidas por meio da educação, do apoio e das oportunidades. Fazemos isso por elas, pelo futuro delas”, completa Anderson.
Mariano explica que os valores arrecadados com o Prêmio Responsabilidade Social ajudam a custear despesas e demandas que o repasse dos convênios municipais não cobre integralmente. “Parte desses recursos é direcionada a melhorias estruturais nos serviços de convivência e acolhimento, além da manutenção e do suporte a outros projetos que desenvolvemos nas áreas de cultura, esporte, empreendedorismo e projeto das Oficinas Culturais Impactar com Arte. Esse complemento é o que garante a continuidade dos serviços que a Wise executa ao longo do ano”, afirma o presidente.
Por que participar do jantar?
Participar do jantar beneficente do Prêmio Responsabilidade Social é muito mais do que estar presente em uma noite especial. É escolher fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A participação de empresários e de toda a comunidade contribui diretamente para a continuidade de serviços, programas e projetos que oferecem acolhimento, cultura, educação, proteção e novas oportunidades a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade em Bauru.
Cada presença representa apoio, esperança e a oportunidade de construir novos caminhos e transformar histórias. Parceiros da instituição doaram diversos itens para o leilão beneficente que será realizado durante o jantar, entre eles um violão autografado pela dupla Zezé Di Camargo e Luciano, um dos destaques da noite.
Mais informações pelo Instagram @premiowm e @wisemadnesssocial . A realização é da Wise Madness, Confiança, Seven Imobiliária e Sistel, com o patrocínio da Mori Motors, Goda Advogados, Deluxe Doces, Alameda Hall, EV Digital, Witzler, Paschoalotto, Scalford, FourC e Buffet Mantovani e apoio de mídia do JCNet, 96FM, Social Bauru e Revista Atenção.
Wise Madness
Há 20 anos, a Wise Madness trabalha para transformar realidades e criar novas possibilidades para crianças, adolescentes, jovens e famílias de Bauru. Desde 2006, em parceria com a Prefeitura Municipal, a instituição desenvolve serviços de convivência e acolhimento que têm como propósito proteger, fortalecer vínculos e oferecer oportunidades a quem se encontra em situação de vulnerabilidade social.
Atualmente, a Wise mantém três unidades nos bairros Otávio Rasi, Santa Edwirges e Nova Esperança, que, juntas, atendem cerca de 630 crianças e adolescentes no contraturno escolar por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Mais do que um espaço para atividades, essas unidades representam lugares de cuidado, aprendizado, convivência e construção de novas perspectivas para o futuro. A instituição também mantém duas casas de acolhimento, que recebem 40 crianças e adolescentes temporariamente afastados do convívio familiar. Nesses espaços, cada criança encontra muito mais do que moradia e alimentação: encontra proteção, cuidado, acesso à saúde e à educação e, sobretudo, acolhimento e respeito, enquanto são construídas as condições necessárias para uma possível reintegração familiar.
A transformação também acontece por meio da cultura. Com o projeto Impactar Com Arte, a Wise oferece gratuitamente oficinas de malabares, breaking, street dance, MC, percussão e dança contemporânea para jovens de 15 a 24 anos. Desde sua criação, o projeto já impactou mais de 180 mil pessoas, utilizando a arte como instrumento de expressão, pertencimento, inclusão e transformação social.
Viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o projeto conta com um aporte de R$ 949 mil, resultado da confiança e do apoio de empresas que acreditam no poder da responsabilidade social, como BTG Pactual, Mezzani, Grupo Lwart, Imeca, Promins, Paschoalotto e Supermercados Pacaembu. Além da cultura e do acolhimento, a Wise desenvolve iniciativas nas áreas de esporte e empreendedorismo social, criando caminhos para a geração de renda, o desenvolvimento de habilidades e a conquista da autonomia por adolescentes e jovens.
Ao longo de sua história, a Wise Madness tem mostrado que, quando poder público, empresas e comunidade caminham juntos, é possível ir além do atendimento às necessidades imediatas: é possível fortalecer vínculos, despertar talentos, criar oportunidades e transformar