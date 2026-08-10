O homem de identidade ainda desconhecida conhecido apenas pelo apelido de “Mudinho” está vivo e segue lutando pela saúde na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB), em Bauru. Mudinho, figura conhecida no Parque Jaraguá e arredores, recebeu o apelido devido a dificuldades na fala.
Conforme o JC/JCNET divulgou, ele foi vítima de um ataque brutal com arma branca na madrugada do último sábado (8), no bairro Fortunato Rocha Lima. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o crime foi classificado inicialmente como tentativa de homicídio de autoria desconhecida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 5h para prestar socorro a um indivíduo com graves lesões provocadas por instrumento perfurocortante (faca).
O atendimento inicial ocorreu na rua Joaquim de Barros Neto, quadra 2 (antiga Rua 13). Devido à gravidade do quadro clínico, o homem deu entrada na UPA Bela Vista apresentando ferimentos severos. A UPA informou que a equipe médica não conseguiu qualificá-lo civilmente devido ao seu estado de inconsciência, restando apenas o apelido pelo qual é conhecido na região. A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 8h50 e enviou policiais ao local para colher as primeiras informações na unidade de saúde.
O caso apresenta desafios complexos para os investigadores da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), que já foi formalmente notificada. Não foram localizadas testemunhas presenciais no local do crime. Patrulhamentos e varreduras no trecho indicado também não encontraram câmeras de monitoramento. Devido à imprecisão e à não preservação da cena do crime, a perícia técnica inicial não pôde ser requisitada. O boletim foi registrado sob a coordenação do delegado titular Cristiano Manfio Cardarelli. A Polícia Civil solicita que qualquer morador que tenha visto movimentações suspeitas na madrugada de sábado, na quadra 2 da Rua Joaquim de Barros Neto, colabore anonimamente com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181 e 197).