Um carro caiu no Rio Tietê no acesso à balsa para a travessia entre Arealva (41 quilômetros de Bauru) e Itaju (69 quilômetros de Bauru), no final da noite deste sábado (8), e provocou a interrupção temporária do serviço. O acidente aconteceu enquanto a embarcação estava atracada no lado de Itaju. Não houve registro de feridos.

Segundo as informações divulgadas pela da página Arealva Informações, o motorista teria seguido as orientações de um aplicativo de navegação e, aparentemente, não sabia que o trajeto dependia da utilização da balsa. Ao chegar à margem, o veículo não conseguiu parar a tempo, desceu pela rampa de acesso e acabou caindo nas águas do rio. Por segurança, a travessia de veículos e passageiros foi suspensa até que o automóvel seja retirado da água e o local seja considerado seguro para a retomada das operações. Até o momento, não havia previsão confirmada para a normalização do serviço.

De acordo com a página Arealva Informações, o episódio também levantou questionamentos sobre as condições de acesso à balsa pelo lado de Arealva. Conforme informações divulgadas pela página Arealva Informações, o local necessita de sinalização adequada antes da área de embarque, iluminação e medidas que contribuam para reduzir a velocidade dos veículos durante a aproximação. A baixa visibilidade durante a noite pode dificultar a identificação da área de acesso à balsa, aumentando a necessidade de atenção dos motoristas. Entre as possíveis medidas apontadas estão a instalação de uma lombada ou outro dispositivo apropriado para reduzir a velocidade antes da chegada à travessia.