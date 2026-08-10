Uma mulher de 32 anos foi salva, por um policial militar de folga, de ser estuprada por um reeducando alcoolizado durante uma viagem entre Bauru e São Paulo, ocorrida na madrugada do sábado (8). O agente de segurança percebeu que algo errado estava prestes a acontecer e interveio, pedindo apoio na altura da cidade de Pardinho, na região de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ao ser flagrado, o homem, de 27 anos, que é egresso do sistema prisional, ou seja, estava em liberdade condicional, chorou para o policial e pediu perdão.

Segundo o registro policial, o ônibus tinha público misto, entre pessoas egressas e passageiros comuns, de ambos os sexos. A vítima estava sozinha quando o homem sentou ao lado dela e fez menção de estar armado, pedindo que ela ficasse quieta e deitasse o banco. Ele também a encurralou contra a janela. Um outro reeducando percebeu a tentativa de abuso, pouco antes do policial militar, e também tentou intervir, mas o indivíduo mentiu, dizendo que eles eram um casal, que estavam juntos. A vítima relatou que o homem tinha intenção sexual e que ele e outros estavam embriagados.

Ainda de acordo com o registro, o policial ficou no local aguardando apoio de mais viaturas, liberando a vítima logo em seguida. O egresso responderá agora pelo crime de estupro e permaneceu à disposição da Justiça.