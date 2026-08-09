Um empresário de Jaú (47 quilômetros de Bauru) morreu na manhã deste domingo (9) após sofrer um grave acidente de motocicleta na rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), no trecho entre Jaú e Brotas. A ocorrência foi registrada por volta das 10h58, na altura do quilômetro 156, no trecho conhecido como Serrinha, em Dois Córregos. Ele foi identificado pela Polícia Rodoviária como sendo Homero Carvalho Piva Filho, de 57 anos. Homero era proprietário de uma fábrica de artefatos para pesca e esporte.

Segundo informações do site Central da Notícias de Jaú, o motociclista seguia no sentido oeste da rodovia, pela faixa 2 de rolamento, quando perdeu o controle da motocicleta Suzuki Hayabusa GSX1300R, ao passar por uma curva, na altura do km 156. Na sequência, a moto saiu da trajetória e atingiu o talude do canteiro lateral.

Com a força da colisão, o piloto foi projetado contra o solo, onde permaneceu até a chegada da equipe da concessionária responsável pelo atendimento da rodovia. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.