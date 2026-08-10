Um acidente impressionante ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (10), pouco depois da meia-noite, em Bauru, quando o motorista de um Chevrolet Corsa sedan perdeu o controle da direção, saiu da pista, atravessou duas cercas e capotou em uma área de pastagem a cerca de 80 metros da pista. O fato aconteceu na altura do quilômetro 351 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, no sentido de Marília.

O resultado deste capotamento, mostrado ao vivo nesta manhã de segunda-feira (10) no programa Cidade 360º, uma parceria do JC/JCNET com a rádio 96FM, é impressionante. Conforme o repórter Alexandre Colim e o cinegrafista Douglas Willian mostraram, o veículo, totalmente destruído, foi deixando pedaços da carenagem e também o para-brisa pelo caminho. O condutor, cuja identidade ainda é incerta, foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde de Bauru, onde permanece internado. Não há informações confirmadas ainda sobre possíveis passageiros.

Devido à dinâmica do acidente e à distância percorrida pelo Corsa, o motorista estava em alta velocidade. O caso será investigado. O boletim de ocorrência não foi disponibilizado à imprensa pela equipe do Plantão Policial de Bauru até o momento.