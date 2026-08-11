A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru, em parceria com o Rotary Club de Bauru Aeroporto e o Outlet Direto da Fábrica, realiza nos dias 21 e 22 de agosto o Outlet Beneficente de Jeans. O evento será realizado na sede da instituição, na avenida José Henrique Ferraz, nº 20-20, Granja Cecília, com entrada gratuita.

Durante os dois dias, serão disponibilizadas cerca de 1.500 peças novas e originais de grandes marcas, com modelos femininos e masculinos do tamanho até o 56 e descontos de até 70%. Os preços variam de R$ 69 a R$ 229, com possibilidade de parcelamento em até três vezes nos cartões de crédito. O atendimento será realizado das 9h às 19h na sexta-feira, dia 21, e das 9h às 15h no sábado, dia 22. A iniciativa oferece opções de jeans para diferentes tamanhos e estilos, além de possibilitar que parte da renda obtida com as vendas seja destinada à Apae Bauru.

Os recursos contribuirão para a manutenção dos atendimentos oferecidos pela instituição nas áreas de assistência, educação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual, múltipla, física, transtorno do espectro autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento.

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