11 de agosto de 2026
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CRIME FRUSTRADO

Ladrão é flagrado forçando entrada de comércio em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trata-se de mais uma movimentação criminosa em um ano com inúmeros registros semelhantes
Trata-se de mais uma movimentação criminosa em um ano com inúmeros registros semelhantes

Um estabelecimento comercial situado na avenida Comendador José da Silva Martha, no Jardim Estoril, em Bauru, foi alvo de tentativa de furto. A câmera de segurança flagrou dois homens no local, onde um deles força a entrada no estabelecimento em diversas situações, inclusive com o uso de algum tipo de ferramenta, mas não obteve sucesso. O boletim de ocorrência não foi registrado.

O responsável pelo local enviou o vídeo ao JC/JCNET e informou que o fato ocorreu na sexta-feira (7) e que, por sorte e também graças à segurança investida na porta, não houve prejuízo. Trata-se de mais uma movimentação criminosa em um ano com inúmeros registros de furtos e tentativas de furto contra imóveis domiciliares e comerciais em Bauru.

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