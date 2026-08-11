Um estabelecimento comercial situado na avenida Comendador José da Silva Martha, no Jardim Estoril, em Bauru, foi alvo de tentativa de furto. A câmera de segurança flagrou dois homens no local, onde um deles força a entrada no estabelecimento em diversas situações, inclusive com o uso de algum tipo de ferramenta, mas não obteve sucesso. O boletim de ocorrência não foi registrado.

O responsável pelo local enviou o vídeo ao JC/JCNET e informou que o fato ocorreu na sexta-feira (7) e que, por sorte e também graças à segurança investida na porta, não houve prejuízo. Trata-se de mais uma movimentação criminosa em um ano com inúmeros registros de furtos e tentativas de furto contra imóveis domiciliares e comerciais em Bauru.