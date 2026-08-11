O escritório regional do Sebrae-SP, em Bauru em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicatos Rurais de Bauru, Lins, Mineiros do Tietê e Arealva, lançou o "Projeto Fruticultura: banana ou maracujá" e está com inscrições abertas para os produtores rurais de oito municípios da região interessados em iniciar ou aprimorar a produção de banana ou maracujá. Com carga horária de 72 horas, o programa de capacitação será desenvolvido ao longo de dez meses, combinando conhecimento técnico e atividades práticas. A participação é gratuita, as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/w8JtsC9vmz

Após o aumento da demanda por consultorias na área de fruticultura, os especialistas do escritório regional desenvolveram o programa com o objetivo de estimular o cultivo de variedades de frutas e fortalecer a atividade na região de Bauru, contribuindo para que o centro-oeste paulista retome seu protagonismo no segmento. Totalmente gratuito, o projeto tem início previsto para agosto de 2026 com uma jornada prática de capacitação e previsão de conclusão em maio de 2027 com a realização de um Dia de Campo em uma propriedade modelo. O objetivo é reunir os interessados em compartilhar conhecimentos, experiências e inovações aplicados à fruticultura.

Cada participante poderá escolher entre as culturas de banana e maracujá e ficará responsável pela comercialização da própria produção. A propriedade escolhida para receber os cursos será utilizada como área modelo para realização do Dia de Campo. Podem participar quem possui CAF ou CNPJ Rural em seu próprio nome, ou faz parte do quadro societário da propriedade; ser maior de 18 anos e ter real interesse em implementar a cultura escolhida. O programa será desenvolvido nos municípios de Agudos, Paulistânia, Bauru, Pederneiras, Bariri, Promissão, Guaiçara e Lins.