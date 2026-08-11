A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou, às 7h desta terça-feira (11), a manutenção emergencial de duas adutoras de água, um na Vila São Paulo e outra no Lotes Urbanizados. A adutora da Vila São Paulo foi atingida durante uma intervenção de empresa privada. Já a adutora dos Lotes Urbanizados, teve rompimento na quadra 6 da Rua Carlos Aloia.

Por conta disso, o abastecimento de água pode apresentar intermitência e variações de pressão na região da Vila São Paulo, Pousada da Esperança I, Residencial Mirante da Colina e Residencial Portal da Colina, nos bairros Pousada da Esperança I e II, Vila São Paulo, Nova Bauru, Vargem Limpa, Jardim Ivone, Nova Harmonia, Cidade Alegre, Quinta da Bela Olinda, Distrito Industrial IV, Loteamento Empresarial Bauru e os residenciais Mirante da Colina e Portal da Colina.

A normalização do fornecimento e a recuperação da pressão na rede de distribuição ocorrerão de maneira gradativa no decorrer do dia, logo após a conclusão dos reparos, prevista para o final da tarde. O DAE orienta os moradores a economizarem a água das caixas d'água domiciliares, com prioridade para a alimentação e a higiene básica. O registro de ocorrências e demais solicitações, como o fornecimento de caminhão-pipa em casos de falta de água, devem ser feitos na central de atendimento gerida pela Companhia Saneamento de Bauru (CSB), por meio do telefone gratuito 0800 014 2026.