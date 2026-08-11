A análise do projeto que propõe uma nova reorganização administrativa da Prefeitura de Bauru ganhou mais uma etapa nesta segunda-feira (10/08). Durante a 28ª Sessão Ordinária do ano, foram lidas 11 propostas de emendas ao texto assinado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD). Diante de questionamentos levantados em plenário, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação decidiu submetê-las à Procuradoria Jurídica da Casa de Leis antes de dar continuidade à tramitação da matéria.

O Projeto de Lei n.º 13/2026 (processo n.º 52/2026) propõe novos ajustes na estrutura administrativa implantada em 2025, com alterações em competências, nomenclaturas e atribuições de cargos comissionados e funções de confiança.

A proposta já havia constado na pauta da Sessão Ordinária de 27 de julho, mas teve a votação adiada a pedido da liderança da base do governo na Casa de Leis.