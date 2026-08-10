Mineiros do Tietê - A Prefeitura de Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru) divulgou, nesta segunda-feira (3), um conjunto de medidas relacionadas à concessão dos serviços de água e esgoto do município. Entre elas, estão a contratação de uma agência reguladora para acompanhar a execução do contrato por parte da concessionária, a abertura de processo administrativo para investigar a concessão e redução nas tarifas de água e esgoto a partir deste mês.

As informações foram apresentadas pelo prefeito Gustavo Chitinha em pronunciamento oficial divulgado nas redes sociais do Executivo. De acordo com a administração, após identificar um contrato marcado por pendências, questionamentos jurídicos e anos de reclamações da população, o prefeito iniciou uma série de medidas voltadas à construção de uma solução definitiva para o saneamento da cidade.

"Desde o primeiro dia do nosso mandato, nós assumimos um desafio enorme: resolver a situação da concessão da água e esgoto da nossa cidade. Encontramos um contrato cheio de problemas, pendências judiciais e muitas reclamações da população. Um problema que não foi criado agora, mas que precisava ser enfrentado com responsabilidade", diz.